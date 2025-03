Espinoza sobre la derrota de Kast en el Senado: “Es un buen político, pero tiene un estilo menos dialogante e intransigente”

Fidel Espinoza, senador del PS, se refirió a los dichos de Felipe Kast, quien, tras perder la presidencia de la Cámara Alta, afirmó que "hoy celebra la izquierda".

Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista (PS), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la votación de la Cámara Alta que terminó con Manuel José Ossandón, legislador de Renovación Nacional (RN), como presidente de la testera.

Sobre la jornada, el militante del PS planteó: “Se ha dado un batatazo político en particular porque demuestra una fuerte división lo ocurrido hoy día en la derecha. Nosotros, como oficialismo, optamos por apoyar la adopción de Ossandón de manera unánime, los 25 senadores de la coalición oficialista, y por lo tanto él consiguió 4 votos más de su sector que le permitieron llegar a la testera del Senado. Esperamos que le vaya bien por el bien de la institución”.

Consultado por el periodista Ivo Goic sobre qué opinaba respecto a los dichos de Felipe Kast, quien afirmó que “hoy celebra la izquierda”, Espinoza señaló que, a pesar de que le tiene un “profundo aprecio y respeto” al senador de Evópoli, “los estilos de conducción iban a ser muy diferentes, porque él, como presidente de la Comisión de Constitución, en momentos determinados de su desempeño, siempre ha tenido una actitud, por lo que me dicen mis propios colegas, un tanto poco dialogante en algunas materias”.

“Creo que Ossandón, desde ese punto de vista, va a estar muy abierto a generar diálogos, los cuales son muy importantes para sacar adelante los proyectos de ley que vayan en beneficio de la gente. No es un triunfo de la izquierda en particular, porque no llevamos candidatos a la presidencia, pero sí es un triunfo para nosotros de volver a recuperar un espacio en la mesa que fue la misma derecha que hoy día dice respetar los acuerdos que ellos rompieron”, complementó.

En cuanto a la preferencia por Ossandón en vez de Kast y si tiene relación con la coyuntura electoral, Espinoza descartó que fuera por su apoyo a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei: “No creo que ese sea el elemento que haya incidido”. Además, reveló un momento que tuvo con el exalcalde de Puente Alto: “Le dije que podía ser una carta que consensuara más espacio dentro del Senado. En nuestros viajes, por ejemplo, al Parlamento Andino, lo conversamos en innumerables oportunidades. Y yo creo que, más allá del tema propiamente electoral, son los estilos de hacer política. Felipe, siendo un buen político, tiene un estilo un poco menos dialogante, menos abierto, y un tanto más intransigente en ciertas materias”.