Escobar tras la intervención militar en Venezuela: ¿Qué pasará con Groenlandia, Taiwán y Ucrania?

Por Paula Escobar

06.01.2026 / 00:16

La panelista de Tolerancia Cero, Paula Escobar, deslizó una reflexión tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. “¿Qué pasará con Groenlandia, Taiwán y Ucrania, ahora que el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas han sido traspasados de esta manera y parece que la única ley que existe es la de la selva?”, planteó.

Como dice Tom Friedman, periodista ganador del Pulitzer que ha cubierto guerras y conflictos internacionales por décadas, lo importante en estas situaciones es el día después del día después.

Y ese día se está viendo muy complejo para Venezuela. Al alivio y la felicidad de los venezolanos por haberse liberado de un dictador que hizo fraude en las elecciones, llevó a su pueblo a la ruina y al desplazamiento, y además violó sistemáticamente los derechos humanos, sobreviene una innegable preocupación: el enorme debilitamiento del sistema internacional basado en reglas y leyes, y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá allí.

El gobierno norteamericano ha sacado a Maduro, pero ha dejado al régimen bastante intacto: ahí siguen Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Asimismo, ha dejado en claro que Edmundo González y María Corina Machado no son parte del presente cercano, al menos.

La valiente Premio Nobel seguramente nunca pensó ni merece estar en esta situación, en la que el gobierno de Trump, al que siempre vio como un aliado total, deja a la vicepresidenta Rodríguez y declara que Machado no tiene apoyo.

El día después del día después de la intervención militar en Venezuela abre no solo esa interrogante, sino también otras aún más inquietantes: qué pasará con Groenlandia, con Taiwán, con Ucrania, ahora que el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas han sido traspasados de esta manera y parece que la única ley que existe es la de la selva.

