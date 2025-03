“Es una pequeña pelea política”: María José Gatica sobre quiebre en Chile Vamos por elección de la mesa del Senado

La senadora de Renovación Nacional, y quien respaldó a Ossandón, afirmó en CNN Chile Radio que "no existió un acuerdo de todos los parlamentarios para definir cuál iba a ser el nombre".

Un verdadero quiebre hay al interior de Chile Vamos después del triunfo de Manuel José Ossandón con los votos del oficialismo como presidente de la mesa directiva del Senado.

Según se dio a conocer, habría existido un acuerdo entre el bloque para votar por Felipe Kast; sin embargo, salió vencedor el militante de Renovación Nacional (RN) con votos de compañeros de partido y también con respaldos del oficialismo.

En CNN Chile Radio, la senadora de RN, María José Gatica, se refirió a la situación y afirmó que votó por Ossandón porque “él milita en RN y aquí no hay ningún tema personal contra el senador Felipe Kast”.

Además, lo respaldó porque “no existió un acuerdo de todos los parlamentarios para definir cuál iba a ser el nombre, solamente era una conversación o acuerdo de un par (de senadores) entre pasillos, pero no hubo una instancia en donde todos nos podamos reunir para poder generar un acuerdo real”.

#CNNChileRadio | Quiebre en Chile Vamos por elección de la mesa del Senado: Conversamos con la senadora María José Gatica: “No hay nada contra Felipe Kast, no existió un acuerdo para tener un nombre” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/8KuYd7XvMr — CNN Chile (@CNNChile) March 28, 2025

En ese sentido, apuntó que más allá de las diferencias personales, “y lo que queda después de una pelea política, porque eso es lo que esto, es una pequeña pelea política, más allá de eso en las cosas realmente importantes para la ciudadanía, nuestro sector si se coloca de acuerdo”.

Consultada sobre cómo se asegura la gobernabilidad del sector con una candidata que está bien posicionada en las encuestas si los partidos del sector no son capaces de ponerse de acuerdo para la elección del Senado, Gatic respondió: “La gobernabilidad no se mide en torno a si Kast u Ossandón preside el Senado, porque ambos pertenecemos al mismo conglomerado y ganara Kast o ganara Ossandón, gana (Evelyn) Matthei, eso no está en discusión”.