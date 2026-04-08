“Es una alternativa”: Diputado Cristián Contreras “Dr. File” abre la puerta a renunciar al PDG tras diferencias con Franco y Zandra Parisi

Consultado en CNN Prime, el diputado Cristián Contreras, conocido como “Dr. File”, sobre si ha pensado en renunciar al PDG, reveló: “Es una alternativa”. Además, aclaró: “Todavía soy parlamentario de la colectividad, no he renunciado, aunque la bancada ha querido expulsarme”.

El diputado Cristián Contreras, conocido como “Dr. File”, abordó en CNN Prime su relación con el Partido de la Gente (PDG) tras diversas tensiones con Franco y Zandra Parisi.

“Todavía soy parlamentario del PDG, no he renunciado, aunque la bancada ha querido expulsarme”, afirmó.

Cabe mencionar que el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, explicó que no puede ser expulsado de la bancada mientras mantenga su militancia en el partido.

Asimismo, aclaró que esta situación fue advertida al jefe de bancada de la colectividad, Juan Marcelo Valenzuela.

Respecto del origen de la controversia, precisó que se inició cuando no respaldó a Pamela Jiles para la presidencia de la Cámara, “esa es la razón de fondo”.

En cuanto a la comunicación con el economista Parisi, sostuvo que “me cortó la comunicación el 11 de marzo, es muy secundario para mí eso”. Sobre la visión actual que tiene del excandidato presidencial, cuestionó: “Me di cuenta de que es una persona que traicionó los principios del partido; terminó siendo ‘comunacho’”.

Esto, tras el acuerdo administrativo para postular a la presidencia de la Cámara, en el que el PDG llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC), el Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL) y el Partido Comunista (PC).

A su juicio, lo importante era mantener el “centro político”, y enfatizó: “Somos nuevos, cómo íbamos a pretender de un momento a otro obtener la presidencia. Las negociaciones fueron muy mal llevadas”.

Según Contreras, haber pactado con la izquierda implicó “traicionar los principios” del partido y, en su opinión, la colectividad se ha inclinado hacia esa tendencia.

“Se han inclinado hacia la izquierda política y no están cultivando el centro político”, comentó.

Sobre su participación en la colectividad, expresó: “Me pidieron salvar al partido, porque necesitaban diputados y, segundo, porque estaban en un congreso ideológico para cultivar lo que se llamaba el centro político. Ese congreso ideológico evidentemente no prosperó”.

Actualmente, sostuvo que el partido es una “especie de neopopulismo inclinado a la izquierda”, sin una ideología clara.

#CNNPrime | ¿Cuándo dice que hay una “infiltración de la izquierda”, a qué se refiere? “A la influencia y al ‘match’ que hicieron Pamela Jiles y Franco Parisi. Ella proviene de una izquierda extrema”, dice el diputado Cristián Contreras@tv_monica

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Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si ha pensado en renunciar al PDG, respondió: “Es una alternativa”. En caso de concretarse esa decisión, descartó la posibilidad de integrarse a bancadas de sectores que él considera de “extrema izquierda”.

“Me pasa que naturalmente yo no puedo no estar en una bancada, y por eso es muy incómoda la situación que estoy viviendo, porque voy a tener que optar entre unos y otros, pero eso está también por verse”, aclaró.

Asimismo, anticipó: “En este minuto tengo todo el espectro abierto”. Sobre la posibilidad de acercarse a Republicanos o a Libertarios, adelantó que “es una opción”.

“Quiero saber qué es lo que hace el PDG con la plata”

Por otro lado, cuestionó la transparencia respecto de las finanzas del PDG.

“Se habla de que se tiene que administrar bien a la nación, se habla de la clase media. Y el balance del año 2022 fue recién aprobado el año 2025. Yo quiero saber qué es lo que hace el partido con la plata que le pasa el Servicio Electoral (Servel)”, remarcó.

Finalmente, agregó que es importante que se realice una investigación.

#CNNPrime | Diputado Cristián Contreras ‘Dr. File’: “Quiero saber qué es lo que hace el Partido de la Gente con la plata que le pasa el Servel. Yo pienso que eso se tiene que investigar, eso es lo que me preocupa”@tv_monica

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#CNNPrime | Diputado Cristián Contreras ‘Dr. File’ responde a Franco y Zandra Parisi por ausencias en sesiones de la Cámara y acusaciones de “misógino”@tv_monica

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Al preguntarle si existe alguna posibilidad de recomponer las relaciones con Franco y Zandra Parisi, expresó que desde el “momento en que no apoyé a Jiles me cayeron las penas del infierno, pero así es la política”. Sin embargo, no cerró la puerta a establecer un diálogo.

“Yo pienso que sí, pero tendría que partir por aclarar estas cosas que estoy pidiendo, como por qué se alió con el PC y lo de los balances”, argumentó.

Cabe destacar que actualmente la parlamentaria Zandra Parisi decidió trasladar el caso de Contreras a la Comisión de Ética de la Cámara. Además, presentará un reclamo ante el Tribunal Supremo del PDG.