“Es más bien un tabú la historia reciente”: Diputado Brito por franja de Gonzalo Winter que generó molestia en el Socialismo Democrático

El diputado del Frente Amplio se refirió, en CNN Chile, a la molestia que generó la franja del precandidato Gonzalo Winter, en la que se aludió a los gobiernos de la Concertación, en el marco de las elecciones primarias oficialistas.

El diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, se refirió a la carrera presidencial dentro del oficialismo en el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile.

Consultado por la controversia que ha generado la franja del precandidato del FA, Gonzalo Winter, señaló que esta buscaba recomponer la historia reciente del país.

“Y lo sabemos porque lo escuchamos de dirigentes de los partidos de la ex Nueva Mayoría, de la Concertación, que es más bien un tabú la historia reciente en algunas políticas públicas que tenían mucho sentido cuando se anunciaron, pero que después terminaron significando una gran carga para las familias, como por ejemplo, la deuda educativa”, afirmó.

En esa línea, aclaró que la alusión a la Concertación no tenía ningún calificativo, sino que buscaba mostrar los sucesos que han marcado los últimos 20 años.

“Hay que reconocer los aspectos buenos que deben ser cuidados, pero también nos desafía a poder mejorar, algo totalmente necesario, porque así lo exige nuestro país. Eso generó muchas reacciones por parte del Socialismo Democrático, pero el foco principal no era ningún militante de la ex Nueva Mayoría ni de la Concertación. Es, más bien, la gente que no participa en partidos políticos, que ha visto estos escándalos en la televisión y que hoy entiende que es necesario cuidar lo avanzado, pero también mejorar mucho más”, concluyó.