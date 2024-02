Jorge Burgos, exministro del Interior, conversó con CNN Chile sobre las afirmaciones de un medio de comunicación venezolano que apunta a un supuesto convenio entre Chile y Venezuela que “abrió las puertas” a la inteligencia de Caracas para el secuestro del militar (r) Ronald Ojeda. “En situaciones como estas los delirios tienen un caldo de cultivo“, dijo el ex secretario de Estado, quien afirmó que “presumir que el Gobierno de Chile (…) se va a prestar para autorizar el ingreso de agentes de otros gobiernos para tomar la justicia por su propia mano no me cabe en la cabeza”.