Esta semana será clave para los proyectos relativos a los fondos previsionales en el Congreso Nacional, tanto para el cuarto retiro como para la ley corta de pensiones.

Ximena Rincón, presidenta del Senado, criticó en Noticias Express de CNN Chile que la ley corta va en la línea de lo correcto, pero es “insuficiente”, por ejemplo, respecto a la “tabla de mortalidad, la tasa de interés técnica o el factor de ajuste del sistema”.

Junto con explicar que, de abordarse los aspectos mencionados, “mejoraríamos ahora las pensiones de muchos de los trabajadores” que no califican a la Pensión Básica Solidaria, Rincón sostuvo que “hay que apretar al Gobierno para que se abra a incluir estos temas”.

La senadora aludió a los dichos del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, con los que señaló a que el proyecto de ley corta supondría un argumento para que el cuarto retiro no prospere. En esa línea, dijo que la inclusión de las indicaciones anteriormente descritas “sería potente para poder discutir o no discutir el cuarto retiro”.

La senadora argumentó su posición añadiendo que “si yo veo que mi ahorro se va a traducir en una buena pensión, obviamente que no le voy a querer sacar dinero a ese ahorro, pero si da lo mismo lo que tenga ahorrado porque siempre voy a tener una mala pensión, al final del día no importa mucho retirar o no retirar“.

Consultada sobre si hay posibilidad de que la Pensión Básica Solidaria pueda modificarse de tal manera que sea mayor a los $177 mil anunciados por el Gobierno, afirmó que “va a ser parte de la discusión en la Cámara de Diputados y el Senado”.

Finalmente, la militante de la Democracia Cristiana enfatizó que, tras la propuesta para retirar el 100% de los fondos AFP, hay que advertir a la población sobre los efectos que podría tener, pues espetó que “una ley de esa magnitud significaría efectos en los ahorros y lo que uno tiene, que está traducido en cuotas en el mercado. Obviamente tendría un efecto que significaría menos dinero”.