La constituyente de la Lista del Pueblo Tania Madriaga (IND) fue sindicada para reemplazar a Rodrigo Rojas Vade en la vicepresidencia de la Convención Constitucional (CC), pero su nombramiento no prosperó.

La representante del distrito 7 explicó a CNN Chile que “las vicepresidencias se constituyeron con un titular y una persona que debía reemplazarlo si es que en la mesa directiva no se lograban los criterios de paridad y de descentralización. Yo soy mujer y de región, por lo tanto podía cubrir en el caso de que Rodrigo no pudiera ser. En ese contexto está mi nombre”.

No obstante, manifestó su descontento con que la hubiera sugerido “sin que hubiera un procedimiento formal, sin que me llamaran ni avisaran”.

En esa línea, explicó que desde Pueblo Constituyente decidieron dejar el cargo vacante, debido principalmente a las consecuencias que dejó la confesión de Rojas Vade en relación a su falso diagnóstico de cáncer.

Lee también: Jaime Bassa entregó declaraciones ante la PDI como testigo por caso de Rojas Vade

“No estamos en condiciones en estos momentos de hacernos cargo de una representación, dado que estamos discutiendo muchas cosas respecto de nuestra propia forma de organización”, añadió Madriaga.

Al mismo tiempo, sostuvo que esperan la aprobación del reglamento definitivo de la CC, que establecerá la forma en que se eligen y reemplazan los cargos de la mesa directiva.

Consultada sobre si ha logrado mantener contacto con Rojas Vade, la constituyente manifestó que “hemos hablado por WhatsApp todos los días. Le pregunto cómo está“. Además, dijo que lo ha instado a “enfrentar” sus problemas.

También declaró no saber si Rojas Vade está o no en condiciones de continuar en sus labores: “en función de lo que pueda aclarar de su situación, va a irse despejando también si es pertinente o no que sea constituyente“.

Lee también: Diputado Fuentes presentó querella contra Rodrigo Rojas Vade: “Es un montaje que atenta contra la probidad pública”

Al cierre, Madriaga dijo que debería ser “la ciudadanía que diga si Rodrigo debe seguir o no, porque es la ciudadanía la que lo eligió”.