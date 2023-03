Luego de que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, valorase la decisión de suspender las clases que tomaron distintos colegios de Valparaíso ante el narcofuneral de Camilo Rojas, la delegada de la región, Sofía González, dijo a CNN Chile: “Como Gobierno hemos planteado que las escuelas deben ser lo último que deben cerrar, y que haya certezas de que se habían coordinado y planificado distintos operativos necesarios para salvaguardar la integridad de las comunidades”. También indicó que habrían estado las condiciones como para que estos recintos no cerraran. Sobre estar de acuerdo o no con los dichos de Ávila, González respondió: “Nuestra línea ha sido clara y lo he planteado: las comunidades deben ser las últimas en cerrar. Es el Estado, en este caso nosotros, quienes tenemos que generar estas condiciones. Debemos revisar entonces cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación para que podamos hacer cada vez más eficiente nuestro trabajo, que, en definitiva, se trata de dar certezas y a los niños y a las niñas para que puedan desarrollarse en paz, con tranquilidad, y con ello también a sus familias”.