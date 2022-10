En la antesala de las elecciones presidenciales en Brasil, donde el actual mandatario Jair Bolsonaro y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscan lograr la mayoría absoluta en la segunda vuelta, la periodista Mónica Rincón conversó con el ex juez federal y senador electo, Sergio Moro, quien aseguró que hoy Brasil tiene “una elección polarizada entre Lula y Bolsonaro, hubo intentos de la creación de una tercera vía, de una alternativa. Yo mismo llegué a poner a disposición mi nombre, pero estos intentos no funcionaron. Entonces, hoy tenemos una elección entre estos dos candidatos, pero es un duelo y de cierta manera es un duelo de rechazo. A una buena parte de los brasileños no les gusta Lula y a otra parte no le gusta Bolsonaro”. Entre ambas alternativas, Moro manifestó su apoyo a Jair Bolsonaro e indicó que “la vuelta del presidente Lula sería una tragedia moral y económica para Brasil. Moral porque esto se traduciría en un mensaje equivocado para el pueblo que el crimen vale la pena. El ex presidente Lula fue condenado por corrupción y lavado de activos por tres instancias de juicio”.