En medio del debate por la Ley Corta de Pensiones y tras la aprobación del cuarto retiro de los fondos previsionales en la Cámara de Diputadas y Diputados, el senador independiente Juan Castro propuso que parte de las utilidades de las carreteras, bancos e industria minera vayan a un fondo para mejorar los montos de las personas pensionadas.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario manifestó que “una ley corta a mí no me gusta. A mí lo que me habría gustado era una invitación del Ejecutivo a todas las bancadas, de izquierda, de derecha, a sentarse y recibir opiniones”.

“A mí en una oportunidad me pidieron una opinión y mandé varias sugerencias”, continuó. Sin embargo, agregó el senador, “aseguro que ni siquiera las revisaron”.

Posteriormente, Castro detalló parte de las propuestas a las cual hace mención: “las calles, las carreteras de nuestro país son bienes nacionales de uso público, son de todos los chilenos. Yo dije (entonces), ¿por qué un bien nacional de uso público, que es de todos los chilenos, no puede tener un 10% de la utilidad para que vaya derecho a un fondo que tenga que mejorar las pensiones?”.

“Lo otro, los bancos de nuestro país que trabajan los recursos que son de todos los trabajadores, ¿por qué el 10% de la rentabilidad de los bancos, fuera de gasto, no puede también ir al fondo de pensiones?”, agregó.

“Ahí tienes dos ideas que me habría gustado que el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, las hubiesen analizado. Las hubiésemos colocado en un panel de consultas, en un panel de especialistas para ver si es factible. Yo creo que es factible, porque los bienes nacionales de uso público son de todos los chilenos”, afirmó.

Bajo ese punto, el senador expresó: “¿por qué no poder sacar parte de esa rentabilidad? Y pasa lo mismo con la minería, que son bienes de todos los chilenos, ¿por qué no podemos llevar ese 10% de las utilidades, fuera de gasto y fuera también los impuestos que tenemos hoy día actuales, para mejorar las pensiones?”.

Finalmente, Castro manifestó que “tenemos muchas herramientas que podemos trabajar, pero para eso necesitamos sentarnos y trabajar”.

“Por eso a mí no me gusta la ley corta, me gustaría que hubiese sido mucho más trabajada y mucho más consensuada, pero yo creo que el Ejecutivo a estas alturas donde está terminando el gobierno, no tiene ninguna posibilidad de sacar este proyecto adelante”, concluyó.