La diputada Emilia Schneider (CS) respondió a los dichos de la presidenta del PPD Natalia Piergentili y sostuvo que tienen “varios errores de forma y fondo“.

¿Qué dijo Emilia Schneider?

En entrevista con CNN Chile, la parlamentaria afirmó que “hay un evidente error de forma, ya que fue completamente hostil, desafiante y que creo que no se corresponde con la necesaria unidad que debemos tener hoy desde el oficialismo”.

“Sobre el fondo, el decir que los derechos de las diversidades sexuales son leseras es una afirmación muy fuerte y violenta que desconoce la importancia de avanzar en medidas contra la discriminación y la propia historia del PPD”, agregó.

Al respecto, explicó que “en los ’90 el PPD tuvo un importante rol en la agenda que tiene que ver con los derechos de las mujeres y los derechos de las diversidades sexuales en esta agenda de género que de alguna forma se llama”.

“Además, creo que hay un error en el fondo porque el Gobierno no ha abandonado una agenda social, como la llama Natalia, ni de mayoría. (…) Hemos dado pasos importantes para hablarle, no al nicho, sino a quienes se ven beneficiadas por el aumento del sueldo mínimo, el copago cero, etc., entre otras muchas medidas que ha impulsado el Gobierno”, agregó.

En esta línea, afirmó que le llama la atención “que se diga que el Gobierno abandona una agenda de mayorías por parte de la presidenta del PPD y, al mismo tiempo, parte de esos sectores digan constantemente que hay que revisar el programa, siendo que el programa y reformas estructurales del presidente Gabriel apuntan a cambios que le mejoren la vida a la mayoría“.

Finalmente, recalcó que “hay varios errores de forma y fondo, pero lo que parece más complejo es que este tipo de declaraciones nos lleva a enfocarnos en peleas dentro de la interna, entre los partidos políticos, que la verdad es que no le importan a nadie. Necesitamos la máxima unidad posible de las fuerzas oficialistas para avanzar en reformas importantes”.

Los dichos de Natalia Piergentili

En conversación con La Tercera, la timonel del PPD señaló que su derrota en las elecciones a consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo va más allá de su propio sector o lista, sino que involucra a todo el progresismo chileno. En esa línea, lanzó una crítica al Frente Amplio y apuntó a la falta de autocrítica de ese sector del oficialismo.

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras. Ya. Pero si dices ‘chuta, nosotros fuimos mayoría social y política. Nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos’, pucha que te queda una brecha de autocrítica”, manifestó.

Horas más tarde, Piergentili ofreció disculpas en Tolerancia Cero de CNN Chile. “Cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica. Creo que esa analogía no resultó como yo dije y pido disculpas, primero a los militantes de mi partido, y por cierto, a la comunidad LGBTIQ+ y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido”, afirmó.

“No creo que sean agendas que no importan. Insisto, me expresé tremendamente mal y frente a eso uno tiene que pedir honestas y sinceras disculpas”, cerró.