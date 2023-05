El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, se refirió a la llegada de 800 reos al penal del Biobío: “Que nos trasladen gente desde la Región Metropolitana nos preocupa“, porque eso haría que “se trasladen sus redes de apoyo” y “se exportarían prácticas criminales que no están en nuestra región”. Además, la máxima autoridad regional señaló que tanto el Ministerio de Justicia como Gendarmería no han hablado con las autoridades de la región: “Fue a partir de los sindicatos de Gendarmería que nos es enteramos. Me parece que así no se hacen las cosas, es poco serio”.