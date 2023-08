La académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Catherine Reyes-Housholder, conversó con CNN Chile sobre Donald Trump, quien se entregó en la cárcel del condado de Fulton por más de una docena de cargos derivados de su intento por revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Al respecto, señaló que “un tema muy importante de este caso es que, como se trata de leyes estatales, aun si Trump gana la elección en 2024, no puede intentar autoindultarse o autoperdonarse, ya que no son cargos federales. No hay posibilidad de indulto presidencial”.

En cuanto a la real posibilidad de que vuelva a ser presidente de Estados Unidos, sostuvo que “se ve claramente que Trump va a ganar las primarias (…) Ahora, en la elección general se pone en duda si los independientes en particular votarán por alguien con todos esos casos criminales en curso“.