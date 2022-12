El diputado de PPD Raúl Soto descartó la posibilidad que planteó la ministra Carolina Tohá en Tolerancia Cero de CNN Chile de dejar que el Congreso encauce el proceso constituyente, en el caso de que los partidos y movimientos políticos no lleguen acuerdo: “Yo creo que el acuerdo es trascendental, es muy importante para Chile. Ir a una guerra de proyectos en el Congreso Nacional sin un acuerdo previo es sinceramente aumentar la polarización, aumentar el atrincheramiento, impedir el diálogo y el consenso y eso va a dificultar también las reformas del presidente Gabriel Boric. Queremos generar un clima de diálogo, de entendimiento y la primera señal es el acuerdo constitucional”. “Si no hay acuerdo, se debilita la institucionalidad democrática, el mundo político no hizo su pega y eso es una señal muy nefasta y lapidaria para el futuro de nuestro país”, afirmó.