La periodista Mónica Rincón conversó con el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, en la antesala del balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei este domingo en Argentina.

Rosato expresó su preocupación por la “falta de propuestas y futuro industrial” en el plan de Gobierno de Javier Milei y las consecuencias que esto podría traerle a la pequeña y mediana empresa del país. “El candidato Milei no tiene propuestas, lo hemos convocado, no se ha presentado y bueno, no habla ni de industria, ni de trabajo, ni de explosión, no menciona la palabra pyme en su plataforma política y eso nos preocupa“.