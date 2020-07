En conversación con CNN Chile, el parlamentario se refirió a la decisión de la Comisión de Constitución respecto de analizar y votar el lunes la iniciativa que permite el retiro de los fondos de pensiones.

En la instancia, señaló que”yo en esto quiero ser claro, enfático y categórico, yo estoy de acuerdo que puedan retirar todas las personas que tengan fondos previsionales el 10%. Libre de impuestos y libre de todo gravamen”.

En ese sentido, indicó que “este proyecto es necesario que sea de carácter universal”.

“Cosa distinta de lo planteado por el senador Lagos Weber de poner algunos cortapistas respecto a la reinversión que se pueda hacer de estos fondos con beneficio tributario”, señaló.

Además, respecto a los dichos de la titular del Trabajo, María José Zaldivar, dijo que “la ministra se está dando cuenta de que las ayudas del gobierno no están llegando a todas las personas que lo necesitan. Vamos a seguir teniendo un problema que los criterios de asignación que está dando el gobierno para los distintas ayudas que se ofrecen a mi juicio, no están resolviendo el problema”.

También explicó que la situación económica de la clase media había sufrido un revés durante el estallido social y ahora en la pandemia, y que muchas personas personas no calificaban para las ayudas del gobierno.

“Por esa razón, lo que hemos dicho nosotros es que aquí pueden todos optar sin distinción, y cada persona podrá ver en la libertad de su conciencia si sacará o no los fondos previsionales. Yo creo que el gobierno tiene que abrirse a que tiene que haber un retiro universal”, zanjó el parlamentario.

Lee también: Jaime Bellolio votará rechazo en octubre: “Chile no resiste otro golpe al mentón”

Reinversión

Respecto a los dichos de algunos senadores que señalaron que con este dinero la gente tendría ánimos de “reinversión” de sus ingresos, el parlamentario fue categórico en señalar que “hoy día la gran cantidad de personas no está pensando en retirar estos dineros para ser una reinversión, comprarse un vehículo o irse de vacaciones”.

“El grueso de los chilenos que va a retirar estos dineros lo que está pensando es en cómo sobreviven en este tiempo de pandemia, cómo pagan las deudas, cómo pagan los arriendos, cómo compran los insumos necesarios para mantenerse”, agrego.

También emplazó a Ignacio Briones diciendo que “si el ministro de Hacienda quiere ir a una discusión tributaria en serio, vamos a eliminar esas exención tributarias que hoy día favorecen a las familias más ricas de Chile”.

“Este un proyecto que busca ayudar a miles de familias que no están teniendo ingresos y que no están calificando en las ayudas del gobierno y que además la banca no les está prestando dinero”, reiteró.

Pensionados

También mencionó que estaba a favor de que las personas ya pensionadas hagan uso de esta iniciativa “porque también hay que recordar que muchos de estos pensionados hoy día tienen jubilaciones que son verdaderamente miserables y ellos complementan sus ingresos con otros trabajos que realizan”.

Lee también: Diputados renunciaron a la UDI por ser llevados al Tribunal Supremo tras apoyar el retiro del 10%

Un proyecto inconstitucional

Respecto a las impresiones de algunos parlamentarios de incluso, llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional si es que se aprueba, el senador señaló que “este proyecto no es inconstitucional porque está modificando la Constitución, y claramente un proyecto que modifica la Constitución no puede ser inconstitucional”.

“Además, está pensando respecto de una situación excepcional que se regula justamente en las disposiciones transitorias de la constitución a fin de salvaguardar este problema”, indicó.

Votos de Chile Vamos

Finalmente, y respecto a los dos votos que se necesitarían para aprobar esta iniciativa en el Senado, el parlamentario indicó que “si hoy día estamos discutiendo este proyecto es porque el gobierno ha llegado tarde con las ayudas a miles de familias chilenas. Hemos conocido la propia denuncia que han hecho diputados de renovación nacional respecto de como el gobierno esta presionando a sus parlamentarios para que se rechace, porque todos sabemos si este proyecto se aprueba comienza a ser el fin de las AFP, vamos a tener que avanzar necesariamente hacia un nuevo modelo previsional”.

“Yo lo que espero que en el Senado algunos parlamentarios de derecha primen la cordura, la sensatez y la necesidad de urgencia de poder ayudar a las personas y que se atrevan a cruzar la valla y votar, y podamos tener los dos votos que faltan para que esta norma pueda ser ley”, finalizó.