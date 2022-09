Ante la polémica que se generó por el pronunciamiento de Chile Vamos frente al diálogo constituyente de este lunes, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, comentó en Noticias Express de CNN Chile que “muchas veces a los abogados nos critican porque somos jodidos con el lenguaje (…). No es lo mismo un acuerdo que el acuerdo, o tomar acuerdos que el acuerdo; que es un problema de artículo, nada más”. En ese sentido, la timonel indicó que “nosotros lo que hicimos el día de la reunión fue tomar acuerdos y eran distintos acuerdos, que no era el acuerdo. No era el definitivo. Entonces, ahí yo creo que se formó el problema de comunicación. De verdad creo que fue más bien un problema de comunicación, pero como palabras sacan palabras, la cosa fue escalando y finalmente lo que tenemos hoy día es que hay claridad es que no tengamos un acuerdo final. Se puede decir que lo que hay es un principio de acuerdo, en base a que la mayor parte de quienes concurrimos queremos una convención 100% electa”.