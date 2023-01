La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, conversó con CNN Chile sobre las acusaciones constitucionales que impulsa la oposición contra la ministra de Jusitica, Marcela Ríos y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. “Creo que hay otros instrumentos como la interpelación para conocer las motivaciones y fundamentos de los actos de ciertos ministerios”, afirmó la timonel del PS. En ese sentido, planteó que “finalmente las acusaciones constitucionales se presentan y tienen que tener un quorum para ser aprobadas, entonces si nos vamos a llenar de acusaciones constitucionales que no producen ningún efecto más que el de tratar de presionar al Gobierno para que adopte ciertas decisiones, no me parece correcto“.