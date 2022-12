Desde el Gobierno descartaron utilizar el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte del país, sin embargo, estarían analizando el incluir las fronteras dentro del proyecto de infraestructura crítica que se tramita en el Congreso.

En entrevista con CNN Chile, la senadora Paulina Núñez (RN) sostuvo que el Estado de Excepción “es la última medida que se debe aplicar por parte del Estado, porque significa no solamente mayor resguardo, sino que también mayores restricciones de libertades”.

Sin embargo, la parlamentaria afirmó que se debe recurrir a esta medida, ya que “no se tiene un plan específico y el presidente hace dos meses fue a Antofagasta, dejó un listado de tareas y compromisos, pero ninguno de estos ha ido avanzando“.

“Lo único que queda es empezar a hacer presión desde el Congreso y esa presión muchas veces se traduce (…) en votos en contra o abstenciones, que es lo que no quiero que ocurra hoy, pero es muy probable que terminemos en aquello y me refiero a que hoy en la tarde estamos convocados a una extensión más del Estado de Excepción en el sur, pero ya le hemos dicho al presidente que si no hay respuesta para el norte, no nos pida seguir apoyando las medidas que ellos toman“, agregó.

Según Núñez, el Gobierno “no está haciendo frente con normas claras y medidas concretas o, al menos, con saber quién está entrando a nuestro país y por los pasos que corresponde, porque al final del día lo que tienes que hacer como mínimo es exigirle a las personas que al momento de ingresar lo hagan cumpliendo la ley”.

“Estamos a diciembre y cuando la única frase que has escuchado es ‘se van a intentar otras medidas’ es como el cuento del lobo y, por lo mismo, creo que hay que actuar viendo un poco más allá, me refiero a lo que a nosotros nos compete y ahí es donde evidentemente podemos ejercer nuestro poder: votando o no determinados proyectos“, añadió.

La senadora recalcó que los planes y anuncios tienen que pasar “de la palabra a la acción”. “En el caso de los compromisos que el presidente hizo en la región de Antofagasta, en el norte del país, (…) no son cosas que estemos pidiendo de un día para otro, porque somos nosotros los que sabemos, lógicamente, que son cuestiones que demoran”.

“Difícilmente vamos a creer en la palabra del Gobierno si no hemos visto resultados concretos que se traduzcan, a su vez, en un mejor vivir en nuestra zona”, cerró.