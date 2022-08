Tras la polémica por los dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, por el acuerdo oficialista para reformar la eventual nueva Constitución, la senadora de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez dijo en Noticias Express de CNN Chile que, a su juicio, “Teillier se dispara en los pies y le dispara de frente al Gobierno, y esto no es casualidad. Esto es porque su propia gente -quienes votan por ellos, confían en ellos-, en el Partido Comunista me refiero, le tienen que haber reclamado. Ellos van a ser los primeros a salir de defender el texto y que no se mueva una coma si es que gane el Apruebo. Por lo mismo, una cosa fue haber estado en la foto y otra muy distinta es que después cuando se comenzó a conocer el texto públicamente se haya realizado un reclamo para que se reaccionara”.