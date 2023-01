La ex subsecretaria de Salud Pública y directora del CIPS-UDD, Paula Daza, conversó con CNN Chile sobre el plan del Gobierno para reducir las listas de esperas y sostuvo que “no es un gran anuncio” y “no implica una cantidad de recursos importante“. “Sí, es relevante siempre hacer gestión y tomar medidas en función de este tema, pero aquí es muy vital ver cómo se va a gestionar y cuáles serán las medidas específicas que se tomarán”, agregó.