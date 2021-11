En conversación con CNN Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió al aumento de contagios por COVID-19 que se ha registrado en las últimas semanas, descartando de que se trate de una tercera ola o rebrote.

“Estamos muy lejos de lo que tuvimos el año pasado en los meses de abril, mayo y junio, en el contexto de que llegamos a los 9 mil casos, con las 4 mil camas que teníamos operativas, con un 85% de pacientes COVID”, expresó.

“Sí hemos visto un aumento, pero ese aumento no ha sido tan importante como vimos en esa época y, por otro lado, lo que hemos visto la última semana es que el incremento ha sido menos que las semanas anteriores. Cuando partimos hace dos semanas, tuvimos incrementos de semana a semana de 30% a 50% y la última semana ha sido de un 17% tanto en positividad como en el número de casos”, agregó.

Además, sostuvo que se observa cierta “estabilización” de los casos, ya que solo el 27% de los pacientes en camas críticas son pacientes COVID. “En general, siempre la región Metropolitana nos preocupa porque vive la mayor cantidad de población, pero esta última semana hemos visto una cierta estabilización, yo diría que un aumento menor que el del promedio nacional. Por lo tanto, a pesar de que nos preocupa mucho este aumento de casos, un 27% son pacientes COVID en las camas críticas”, dijo.

“Las personas que se están hospitalizando son los más jóvenes, personas no vacunadas. La tasa de hospitalización de las personas que tienen las dos vacunas o ninguna es mayor a las personas que tienen la tercera dosis”, agregó.

ME-O, Sichel y Provoste se suman al aislamiento tras eventual contagio de Boric

Respecto al aislamiento preventivo que tomaron algunos candidatos presidenciales frente a un eventual contagio de Gabriel Boric, la subsecretaria sostuvo que “es importante hacer la investigación epidemiológica desde el punto de vista de si estuvieron sin mascarilla, cuánto rato estuvieron sin mascarilla, probablemente si estuvieron más de 15 minutos a menos de un metro sin mascarilla, esa persona es contacto estrecho”.

Además, frente a la sintomatología del candidato de Apruebo Dignidad, como fiebre y tos, Daza precisó que todo depende de un diagnóstico médico. “Una persona con sintomatología, la verdad es que hay que verlo desde el punto de vista médico, porque podría estar con fiebre, con tos y ser otra causa. No necesariamente COVID, puede ser influenza, o una neumonía bacteriana. Hay que investigarlo desde el punto de vista médico porque podría ser otra causa”, dijo.

Aumento de rezagados

Finalmente y respecto a los rezagados y a las personas que aún no tienen ninguna vacuna, la subsecretaria sostuvo que la inoculación seguirá siendo de manera voluntaria, pero quienes hayan completado su esquema de vacunación tendrán mayores libertades y beneficios.

“Todas las medidas que estamos tomando hasta este momento son mantener la vacuna de forma voluntaria, porque no tenemos claro si la obligatoriedad será una medida que hará que las personas se vacunen. Sí ponemos doble énfasis en que hay un incentivo a que las personas que tengan su vacuna al día, tengan mayores libertades e incentivos positivos”, expresó.

“Hoy día una persona no vacunada, si quiere viajar a otra región tiene que tomarse el PCR cada vez que viaje a otra región, por lo tanto eso presenta un mayor problema que vacunarse. Hay lugares donde probablemente no podrán entrar, por lo tanto nosotros estamos mirando cuáles son los otros incentivos que le podemos poner a las personas no vacunadas para que finalmente lo hagan“, zanjó.