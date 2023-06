Ante la cancelación de la ruta desde y hacia la Isla Grande de Chiloé por parte de Latam Airlines a partir de agosto, el gobernador de la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, comentó a CNN Chile: “Es lamentable. Ellos reconocen de alguna otra manera que hay demanda, de hecho, hay competencia -funciona Jetsmart y Sky-, pero por razones netamente económicas ellos han decido dejar de prestar el servicio, lo cual es bastante decepcionante, porque como Gobierno Regional presionamos en su minuto para que se hicieran las inversiones necesarias en el aeropuerto en Chiloé para que puedan llegar vuelos de Latam y otras aerolíneas, pero ellos fueron los que más nos intencionaron aquella acción y hoy resulta que desisten de aquello (…). Yo creo que es una decisión netamente comercial que no podemos revertir, hablé con ellos (…) y me dicen que es una decisión tomada plenamente, que no hay vuelta atrás”.