La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, opinó que la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso “no procede jurídicamente” y dijo que espera que el Senado revierta la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el libelo.

En entrevista con CNN Chile, Muñoz dijo: “yo estoy convencida de que la acusación constitucional no procede jurídicamente y me parece que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es muy peligroso desde la perspectiva de la democracia”.

La defensora aclaró que su postura respecto a la acusación no significa que ella comparta la decisión de la comisión que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. “Habían antecedentes suficientes para que la libertad no le fuera concedida, pero la decisión que se adopta en esta comisión se da en un contexto de interpretación de la ley que no puede ser asumido como un notable abandono de deberes”, argumentó.

Muñoz criticó también el tipo de argumentos usados en la discusión y afirmó que “estamos un poco acostumbrados a que los debates en esta línea usen muchísimas veces a las víctimas para poder potenciar posiciones que luego no redundan en una preocupación efectiva por su bienestar“.

Según la defensora de la Niñez, “hay un desafío ineludible que el Poder Legislativo debió haber asumido en relación con la situación de la libertad y el proceso de ejecución de penas”. En esa línea, planteó que debería establecerse un sistema con tribunales, fiscales y defensores especializados que puedan determinar si las personas están en condiciones o no de ser liberadas.

Sin embargo, acusó que “el Poder Legislativo no se ha hecho cargo de eso, entonces es bien paradójico que luego, sin hacerse cargo de sus propias responsabilidades, finalmente terminen atribuyéndoles a otros poderes del Estado aquello que es responsabilidad propia”.

Por último, advirtió que si las instituciones no son capaces de asumir sus roles y mandatos constitucionales legales, “contribuimos a mayor polarización, a la posibilidad de que el populismo penal ingrese de manera significativa a nuestro país, y eso no le hace bien a nadie. El populismo no le hace bien a nadie”.

Por eso, indicó que “uno espera desde la perspectiva del respeto y el resguardo al Estado de Derecho, que eso sea reforzado en la decisión que el Senado finalmente adopte”.