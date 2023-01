La tarde de este jueves, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, afirmó que la oposición podría retornar a la mesa de seguridad luego de bajarse tras los indultos entregados por el presidente Gabriel Boric.

En entrevista con CNN Chile, el senador Manuel José Ossandón (RN) señaló que “bajarse de la mesa la gente no lo va a entender y es un error (…) Quien rompió la mesa fue el presidente y no nosotros, pero creo que la gente no entiende que dejemos de trabajar en una estrategia transversal de todos contra la delincuencia por unos aberrantes indultos”.

El parlamentario sostuvo que aquellos que estuvieron dispuestos a seguir colaborando en la mesa han trabajado de cerca con el Gobierno. “He tenido más de cinco reuniones con la ministra Tohá y los equipos técnicos y hemos avanzado“.

“Hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero uno va viendo y en el camino de la legislación la cosa se tiene que arreglar, ya que lo importante es cómo combatimos esta lacra que hoy tenemos que nos está superando“, agregó.

Algunos partidos de oposición, tales como la UDI o Evópoli, han desdramatizado su ausencia de la mesa al afirmar que se puede avanzar desde el Congreso. Sin embargo, el senador Ossandón difiere, ya que asegura que “el confundir un tema país con unos indultos es una equivocación“.

“La agenda que ellos plantean irriga gasto, por lo tanto, es exclusiva responsabilidad del presidente de la República (…) Si nosotros queremos presentar esos proyectos solos y no tienen el patrocinio del Gobierno, no se pueden presentar, por lo que ahí tiene una tremenda contradicción”, cerró.