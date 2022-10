En medio de una nueva jornada de diálogo constituyente, la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, manifestó que la “política del titular y Twitter les han hecho mucho daño a estas conversaciones”.

Los partidos políticos con representación parlamentaria retoman este lunes las conversaciones para buscar impulsar un nuevo proceso constitucional. Esto en medio de la propuesta que realizaron grupos de centro y centroizquierda donde proponen una Convención compuesta por 60 personas.

Ad portas de una nueva jornada de conversaciones, Piergentili dijo que, a su juicio, “la política del titular o del Twitter le ha hecho mucho daño a este tipo de conversaciones, porque la verdad es que dentro de las conversaciones se da un ambiente bastante distinto al que sale hacia la opinión pública, lo cual yo lamento porque hay que reivindicar la política”.

“Pero, quiero decir que la verdad es que hoy día estamos debatiendo detalles sobre los cuales hay disenso, pero no hay disenso de temas de fondo, eso ya lo despejamos en las bases institucionales, de modo que de verdad lo que nos queda ahora son más bien cosas como de arquitectura que deberían ser de más fácil solución”, agregó.

La timonel del PPD también comentó que en el proceso de diálogo “hay que tener convicciones respecto de cómo queremos contribuir al proceso y no convicciones de calculadora en la mano”, y añadió: “Yo creo que otro plebiscito sería ralentizar más este proceso, por eso estamos bregando por una Convención 100% electa, en acotar el rol de los expertos y porque además, insisto, hay que tener una mirada de altura respecto de cuál es el mandato y responsabilidad que tenemos, más que dejar a un plebiscito al que no nos pongamos de acuerdo. Yo no le tengo miedo ni reticencia a la palabra de acuerdo, creo que es valioso cuando se hace de cara a la ciudadanía para un bien y un buen propósito”.

Respecto a la propuesta de una Convención con 60 integrantes, Piergentili aseguró: “Nosotros no estamos cerrados con un número, sí estamos cerrados con una fórmula: que ojalá sean 100% electos. Por eso es que no nos parece que sean 50 -que es lo que habrían planteado algunos-, porque cuando es 100% electo y son solo 50, la electividad o la presencia de las regiones es muy bajita”.

“De modo que entendemos que tiene que ser un órgano más pequeño que el que hubo por miles de razones sí, pero no tan acotado que no tenga la capacidad de ser representativo. De modo que tenemos que buscar un acomode entre ambos planteamientos, pero no nos cerramos a un número, nos importa cumplir estos temas de fondo: representación y, por cierto, entender que tiene que ser más acotada que lo que vimos en la anterior”, añadió.

Finalmente, la presidenta del PPD manifestó que, a su juicio, mayor eficiencia no cree que sea el término que debería tener el eventual nuevo órgano redactor, sino que “tiene que ser un proceso más dialogante, más consciente de los requerimientos del Chile actual que tienen que ver con un nuevo contrato social, afrontar los dilemas del futuro, pero, por cierto, darnos una cobija institucional que sea lo suficientemente amplia para que tenga una enorme legitimidad, que por cierto sea más minimalista, no contemple tantas cosas como el proyecto anterior”.

“Por eso creo que la eficiencia quizás no sea el adjetivo, sino más bien que sea legítima y para que sea legítima tiene que haber alta capacidad de diálogo, de llegar a acuerdo y de tener una escucha activa respecto de las señales que nos da la ciudadanía”, concluyó.