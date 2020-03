Profesionales de todo el mundo trabajan para encontrar la cura al COVID-19 y en Chile también buscan avanzar en torno a esta materia. El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, sostuvo que en el país “hay una comunidad de biología muy bien establecida y hemos estado en contacto con ellos a través de dos sociedades científicas: la sociedad de microbiología y la sociedad de bioquímica y biología molecular“. Ambas se pusieron a disposición para que a través de los laboratorios que están en universidades y centros de investigación, se pueda ampliar la capacidad del Instituto de Salud Pública (ISP) para realizar test diagnósticos.

El secretario de Estado enfatizó en que “hoy día no tenemos una cura para el COVID-19, no existe una vacuna, y probablemente vamos a tener que esperar entre 18 y 24 meses para tener una vacuna“.

“En Chile tenemos algunas iniciativas para generar vacunas y tratamientos antivirales, los cuales están en etapas tempranas de desarrollo, y vamos a tener que esperar un tiempo significativo para que se puedan convertir en una cura. Por lo tanto, hay que destacar que lo más efectivo en este momento son medidas de prevención y de contención”, señaló.

Por lo mismo, destacó que “esto necesariamente involucra una respuesta de la comunidad que nos pueda ayudar a adoptar estas medidas, que son difíciles, por ejemplo, de distanciamiento social, para que volvamos prontamente a poder abrazar a nuestros seres queridos”.

Lee también: Los países que han suspendido vuelos y limitado sus fronteras por el coronavirus

El ministro también se refirió a la suspensión de clases en establecimientos educacionales y sostuvo que, aunque los niños no so la población más afectadas y suelen no desarrollar síntomas, “sí son portadores y los colegios son lugares donde se realiza mucho intercambio, por lo tanto esos niños que llevan el contagio al colegio, después del colegio puede ir a los hogares, a los padres, a los abuelos, eso es lo que tenemos que evitar”.

Ante la pregunta de si Chile está preparado para responder, Couve respondió que “se están tomando todas las medidas en el sistema de salud, pero también en muchos otros sectores que son importantes para que podamos responder adecuadamente a esta crisis”.

Finalmente, reiteró lo ya señalado por otras autoridades: que el sistema de abastecimiento está funcionando de manera normal.

“El sistema de salud se está preparando, el ministro Mañalich ha hecho algunos anuncios significativos de cómo se está preparando el sistema de salud y desde el Ministerio de Ciencia queremos contribuir a eso, estableciendo las mejores proyecciones“, concluyó.