El Gobierno retiró la urgencia al proyecto que busca extender el postnatal de emergencia hasta el 30 de noviembre. El Ejecutivo tomó la decisión luego de que parlamentarios de Chile Vamos ingresaran una indicación para extender el beneficio hasta diciembre.

En entrevista con CNN Chile, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aclaró que, en primer lugar, “el Gobierno fue el que propuso la extensión del permiso postnatal parental e ingresó un proyecto de ley para extenderlo”.

Orellana sostuvo que, en segundo lugar, la “Constitución que hoy nos rige impide que los parlamentarios presenten ideas que impliquen gasto fiscal. Extender por más del plazo que propuso el Gobierno el permiso postnatal implica gasto fiscal y, por lo tanto, la indicación que presentó la oposición era inadmisible“.

“Si no retirábamos la urgencia y hacíamos que todo se votara, así como si no estuviera ese elefante sobre la mesa, ¿qué habría pasado? Se habría podido aprobar la extensión hasta el 31 de diciembre del permiso postnatal parental, pero sin recursos y eso no le sirve de nada a las mujeres”, agregó.

La secretaria de Estado recalcó que la opción que tomó el Gobierno “para poder dialogar con las parlamentarias” fue devolver el proyecto a comisión con el fin de “llegar ahí a un acuerdo al que estamos plenamente disponibles respecto al plazo“.

“Nosotros como Gobierno queremos decirle a las mamás que vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo lo antes posible en la comisión de trabajo, porque efectivamente nuestro deseo era que el miércoles esto fuera ley. Lamentablemente, por intentar pegarse un gustito respecto a quien puede presentar iniciativas de gasto, que la oposición sabe que no lo puede hacer, tuvimos que retrasar el despacho de esta ley”, agregó.