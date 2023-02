La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó este jueves el término de un convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la municipalidad. Sin embargo, desde la institución aludida señalaron que fue la propia jefa comunal quien notificó la renuncia a la ejecución del programa.

En entrevista con CNN Chile, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sostuvo que “aquí no hay ninguna mujer que esté quedando sin abogado por el cierre del convenio. La alcaldesa puede estar enojada conmigo, querer criticar al Gobierno, pero hay un límite en asustar a 140 mujeres y comunicarles erróneamente que se van a quedar sin asesoría legal, siendo que eso no es así”.

Orellana detalló que en 2022 la alcaldesa Matthei “dijo que Providencia era una comuna con recursos y por eso podía financiar su propio centro de la mujer (…). Para que fuera una salida bien dialogada y con una buena transición, se estableció un convenio, que no es de asesoría legal, (…) es una asesoría técnica en la cual les vamos dando orientaciones, mientras salíamos del centro a solicitud del propio municipio”.

“Ese convenio finalizaba el 31 de diciembre y la alcaldesa nos escribió a mediados de enero”, dijo, y añadió que “muchas veces hemos tenido diferencias con alcaldes de todos los arcos políticos (…) respecto a cómo administramos los centros de la mujer, pero nunca nos había pasado que antes de intentar un llamado por la autoridad se nos acusara por Twitter y que, además, se asustara a las mujeres“.

“La alcaldesa puede decir que yo soy la bruja del oeste si quiere, pero no puede asustar así a las mujeres y quiero insistir que todas las víctimas tienen representación legal asegurada”, recalcó.

La secretaria de Estado afirmó que “aquí no hay una animadversión al municipio“. “Ayer le instruí a la directora nacional del SernamEG, a quien ella se refirió en duros términos, que le escribiera para que pudiéramos buscar una vía para continuar con la asesoría técnica y quiero insistir porque esto no es representación legal, no es terapia y no tiene nada que ver con el trato directo con víctimas”.

“No hay ninguna facultad que el municipio pierda con el cierre del convenio (…). No hay mujeres que se estén quedando sin representación y asustar a mujeres que ya vivieron violencia, a mí me parece que debiera quedar fuera de la pelea política”, cerró.