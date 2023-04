La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a la situación de Jordhy Thompson, quien volvió a ser acusado de golpes y maltratos por parte de su expareja, y cuestionó el proceder del club deportivo.

En entrevista con CNN Chile, la secretaria de Estado señaló que “los equipos suelen tener cláusulas de contrato cuando se trata de cosas como carretes y otros comportamientos, pero al parecer no en lo que respecta a delitos tan graves como la violencia contra las mujeres“.

En un comunicado, el Cacique señaló que los hechos denunciados son previos al compromiso que el jugador hizo con la institución tras una acusación anterior. Al respecto, Orellana afirmó que “eso no está claro y no es Colo Colo quienes deben esclarecer hechos que son constitutivos de delito“.

“En cuanto a la intervención, quiero insistir en que la violencia contra las mujeres no es algo que se solucione con unas tres sesiones, y me parece bastante errático que la respuesta ante un hecho de violencia sea ingresar al jugador a una casa que está llena de niños, como es la Casa Alba. Cuál es el ejemplo que se le da a esos chicos”, añadió.

Hoy es 19 de abril, el aniversario de mi querido #ColoColo. Pero hoy no puedo felicitar a la institución sino que debo llamarla a repudiar y tomar medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres #SíEsMiProblema https://t.co/7BW4LfWRbR — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) April 19, 2023

Los dichos de Quinteros

La ministra también se refirió a los dichos del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien sostuvo que existe “culpabilidad de ambos” en este caso. “Allí hay un tema ya más profundo de dos personas que tienen que mejorar”, aseguró el DT.

Sobre esto, Orellana afirmó que “es volver a los años en los que a las mujeres se les decía ‘¿Pero usted qué hizo para enojar a su marido?’ (…) Me parece que están muy mal enfocadas (las declaraciones) y tienen relación también con otras respuestas que hemos visto por parte de otros integrantes de la institución”.

“También se señaló que lo que haga fuera de la cancha no importa, con lo que estamos volviendo al mismo discurso de ‘yo no supe, no vi nada, no me interesa, no importa’ y además se justificó con una supuesta frustración deportiva. La violencia contra las mujeres es un problema estructural (…) y esos dichos son incongruentes con los avances que hemos conseguido“, agregó.