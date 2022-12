La oposición cuestionó el rol de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, luego de que el Senado rechazara la candidatura de José Morales a fiscal nacional. Ante esto, la secretaria de Estado respondió que “acá quien evalúa la gestión de los ministros y ministras es el presidente de la República”.

En conversación con CNN Chile, tras ser consultada por quienes le piden un paso al costado, la ministra apuntó a que “yo estoy acá para apoyar al Gobierno con mucha convicción y mi partido (CS) me ha encomendado una tarea. Como militante política soy muy respetuosa de los espacios colectivos, soy militante integrante del Frente Amplio y mientras el presidente necesite que yo esté cumpliendo funciones, estaré disponible para apoyarlo donde estime que seré de apoyo”.

🔴 Ministra Ríos descarta renunciar tras fallida nominación de Morales para la Fiscalía Nacional: “Yo estoy acá para apoyar al Gobierno con mucha convicción” 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/79FjsgHDQH — CNN Chile (@CNNChile) December 1, 2022

Asimismo, señaló que “sería terriblemente presuntuoso de mi parte decir que no he cometido errores o que evaluó mi propia gestión; eso le compete al presidente. Nuestros cargos siempre están en evaluación, el presidente y su equipo son los que tienen la última palabra, el presidente tendrá que referirse a ese tema, no me compete autoevaluarme”.

“El presidente y su equipo son los que tienen la última palabra. Definir errores es una tarea colectiva del Gobierno, nosotros estamos evaluando las estrategias”, sentenció.

En ese sentido, la secretaria de Estado sostuvo que “siempre uno puede mejorar su gestión. Todos, en nuestras funciones y estrategias que definimos podemos mejorar y aprender del proceso”.

Respecto a la fallida candidatura de Morales, la ministra dijo que “nos importa seguir dialogando y llegar a los acuerdos necesarios” y recalcó que “todos los candidatos tenían casos cuestionados, reconocemos que eso es así“.