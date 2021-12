Un grupo de convencionales ingresó el pasado viernes una propuesta de capítulo que rediseña el Poder Judicial en la nueva Constitución. La iniciativa plantea, entre otras medidas, eliminar la justicia militar y realizar cambios en la designación de jueces de la República.

En conversación con CNN Chile, el convencional Mauricio Daza señaló que con esta propuesta buscan “cambiar la lógica con la cual funciona el Poder Judicial hoy en día”. “Queremos llevar nuestra justicia a una lógica del siglo XXI, hacerla más cercana a la gente, efectiva y transparente”.

Lee también: Dorador cuestiona ampliar el plazo de funcionamiento de la CC: “Debemos dar confianza de que estamos avanzando”

Según el abogado, esta propuesta reúne lo expresado por la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile y las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial. “Parte importante de lo que estamos planteando corresponde a un consenso generalizado en el ámbito judicial”, dijo

Ampliación del plazo de funcionamiento de la CC

La Convención Constitucional (CC) deberá escoger a su nueva mesa directiva el próximo martes 4 de enero. “Más que nombres tenemos que definir un perfil (…) Creo que tiene que ser un perfil ejecutivo y debemos pasar de lo simbólico que estaba vinculado con la instalación de la CC”.

“El tema no tiene que ver con las personas, yo creo que hay un asunto político. A mí no me parece adecuado que quien lidera el poder constituido, que es el presidente de la República Gabriel Boric, pertenezca a la misma tienda política de quien lidere el poder constituyente, que es la CC”, agregó.

El convencional también se refirió a los dichos de su par, Teresa Marinovic, quien solicitó extender el plazo de funcionamiento de la CC. “Según las reglas vigentes, la Convención se disuelve automáticamente, cualquiera sea el estado en que se encuentra nuestro trabajo, el día 4 de julio de 2022”, dijo.

Lee también: CPC valora reunión con Loncon: “Nos deja con mayor tranquilidad respecto al proceso de redacción de la nueva Constitución”

El abogado explicó que, para extender el plazo, “es necesario cambiar la actual Constitución”. “Esto requiere no solo una iniciativa del presidente, sino que también 2/3 de los votos en el Congreso y yo creo que, como se viene el Senado que asume el 11 de marzo del 2022, será difícil obtenerlo”.

“Más que andar pidiendo más plazo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en sacar nuestra labor en los siete meses que nos quedan (…). Acá tenemos un proceso constituyente que tiene que hacerse cargo de los anhelos de la ciudadanía que fueron expresados en el contexto de una crisis social. Entonces, no podemos dilatar esto en exceso”, cerró.