El diputado de la Democracia Cristiana (DC) Mario Venegas sostuvo que la población de la macrozona sur mayoritariamente quiere y cree que el Estado de Emergencia “ayuda” para combatir los hechos de violencia ocurridos en las regiones del Biobío y de La Araucanía.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario de oposición sostuvo: “yo vivo en la zona, yo tengo una percepción de vivenciar lo que está ocurriendo particularmente en la región de La Araucanía, en la parte norte de la misma, que yo represento, y creo que, definitivamente, la gente quiere mayoritariamente, de mis diálogos, de mis conversaciones, y cree que esto ayuda”.

No obstante, Venegas precisó e indicó saber que la medida “no es la solución, ciertamente, creo que llegó tarde la medida, es una medida parcial que no resuelve y se hace cargo del problema complejo y profundo que tenemos en La Araucanía y en la macrozona sur, que es la relación entre los pueblos originarios, representados por el pueblo mapuche en este caso, y el Estado que ahí no se ha hecho cargo de los demás elementos”.

“El Estado de Emergencia solo no resuelve el problema, eso es claro, pero ayuda, colabora, disuade los hechos de violencia”, sentenció.