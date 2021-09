El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió a la crítica de Sebastián Sichel contra Gabriel Boric por no tener un título universitario profesional y sostuvo que, a su juicio, “no haría una campaña en torno a eso”.e

Tras ser consultado por los dichos del ex presidente de BancoEstado sobre la profesión del diputado de Convergencia Social (CS) y de las “experiencias vitales” que le faltarían, Desbordes respondió en Noticias Express de CNN Chile que “Gabriel Boric tiene un mal equipo, en mi opinión”.

“Yo tengo mucho respeto por él, lo conozco, lo vi jugársela en momentos difíciles y, por lo tanto, la imagen que tengo de Gabriel es una buena imagen en lo personal, en lo humano y creo que sus ideas no son las mejores para Chile, que es distinto”, continuó.

“El que no tenga título profesional no tiene ninguna importancia”, señaló. “Recuerdo una columna del ex ministro Varela que aludía a esto y le daba duro por ese lado y la verdad es que es no entender lo que está pensando la gente en Chile hoy día”, agregó.

Leer también: RN recomienda a sus parlamentarios votar en contra del cuarto retiro

Bajo ese punto, Desbordes afirmó que “el ciudadano quiere una persona que empatice –como lo hace Sebastián Sichel también-, que sea capaz de estar en la sintonía con la ciudadanía y con los problemas hoy día agobian a miles de personas, sobre todo después de que salgamos -Dios lo quiera- del COVID-19”.

“El tema del título profesional no tiene ninguna importancia (…) Yo no enfocaría la discusión en eso. Creo que Sebastián Sichel tiene muchos argumentos para demostrar que es mejor opción que Gabriel Boric y hacia allá tenemos que enfocarnos”, añadió.

“Todos detrás de Sebastián Sichel porque es un gran candidato”

Además, señaló que “el tema de la paternidad tampoco es relevante, aunque Sebastián fue muy claro en que no dijo específicamente eso y lamentablemente se corrió la de que finalmente que aludía exactamente a eso como uno de los requisitos. Evidentemente no lo hizo. Sebastián lo ha aclarado”.

“El tema de la profesión, yo no haría una campaña en torno a eso. Conozco a mucha gente con doctorado que son muy buenos para el trabajo y otros que no lo son (…) Durante muchos años un ministro del Interior de la Concertación que no era profesional universitario, fue un extraordinario ministro y así ha sucedido muchas veces”, continuó.

Finalmente, el ex ministro de Defensa dijo que, a su parecer, “después del 18 (de septiembre) tenemos que volver a la carga en nuestra campaña presidencial en regla, porque empieza el período electoral también, y todos detrás de Sebastián Sichel porque es un gran candidato que ganó limpiamente la primaria, que es nuestro candidato y con quien tenemos que trabajar unidos destacando, sobre todo, las virtudes del candidato nuestro y que el programa de gobierno es mucho mejor para Chile que el que pueden ofrecer los demás candidatos”.