El presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, conversó con Última Mirada de CNN Chile sobre las cifras de deserción escolar que se entregaron recientemente y señaló que “el problema no es únicamente producto de la pandemia, ni de que los colegios hayan estado cerrados durante un año y medio. El problema viene de antes“. En ese sentido, Aguilar profundizó en que “el mensaje ‘estudiar para progresar en la vida’ ya no cala tanto como en otras generaciones, donde el estudiar sí era un vehículo de progreso”. “Hoy ese mensaje no es tan claro para los jóvenes”, agregó.