Más de 170 militantes liderados por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, renunciaron al partido Comunes, acusando a la tienda oficialista de caer en inacción política. El presidente de la colectividad, Marco Velarde, aseguró en conversación con Noticias Express de CNN Chile que “no esperábamos la salida (de militantes). Lo cierto es que, para ser honestos, el partido Comunes ha vivido una crisis intensa después del año pasado, cuando vimos todo el caso de las boletas por la campaña por la Gobernación Metropolitana y el partido decidió democráticamente, en mayo pasado, a través de las elecciones internas elegir una directiva que era distinta a la conducción anterior. Posterior a esa elección, el grupo político que perdió y que está encabezado por el alcalde Montoya, dejaron de participar en el partido internamente y ahora eso se consolida con sus salidas”. “Voy a ser bien honesto, aquí habían hartos problemas de confianza política como también en las relaciones humanas. A veces las relaciones no funcionan y no voy a dramatizar en el hecho de que siempre tenemos que estar juntos, pero lo correcto ahora es que quizás no deberíamos estar juntos, que las confianzas no se recobraron y quizás debiéramos tener caminos separados”, señaló Velarde.