Tras 14 años de tramitación, el Congreso aprobó el proyecto que pone límite a la reelección de autoridades públicas. La norma incluirá, no sin polémica de por medio, la retroactividad, por lo que 51 parlamentarios actualmente en el cargo no podrán competir en los próximos comicios: en detalle, esto afecta a 13 senadores y 38 diputados.

Al respecto, el diputado Marcelo Schilling (PS) reiteró, en conversación con CNN Chile, su ironía tras la votación en la Cámara Alta, momento en el que dijo “gracias Senado, por haberte equivocado“. Esto, porque algunos parlamentarios que pretendían rechazar que la restricción aplicara de inmediato, terminaron votando a favor de que el límite sea aplicable “in actum”.

“Había una presión muy fuerte en la Cámara de Diputados para no dejar pasar el tema de que empezar a contar de aquí para adelante, porque eso hubiera sido una burla y eso si que era inconveniente para el prestigio de una institución tan necesaria como el parlamento”, aseveró.

En concreto, Schilling explicó que si bien “no se puede postular por otro distrito, lo que podría ocurrir es que un diputado pueda postular al Senado, o un senador a la Cámara de Diputados, o diputados a ser alcalde o concejal, pero no puede postular sucesivamente al mismo cargo”.

Lo anterior, porque “es un requisito que tiene que ver con el ejercicio por un período determinado en un mismo cargo“.

En la misma línea, destacó que el proyecto, que quedó listo para ser promulgado, “es un paso más en la necesaria modernización del parlamento chileno“, avance que se da, según el diputado, tras ponerle fin al binominal y a la reducción de la dieta parlamentaria y “ahora se le pone limite a la reelección con el propósito de hacer más fuerte de lo que ya es la renovación del personal en los cargos públicos”.

Junto a lo anterior, destacó la relevancia del Congreso en el quehacer público, indicando que “si no fuera por los parlamentarios que estamos todos los días cateteando que el gobierno tiene que poner una estrategia más adecuada en lo sanitario y hacer un esfuerzo fiscal más fuerte de lo que ahora es para proteger a las familias, nada de eso ocurriría”.

Es por todo esto que sostuvo que “es la institución a la que hay que proteger, cuidar, fortalecer y modernizar“.

“Esto no tiene que ver con personas en particular, no es que los senadores sean malos y los diputados buenos, eso es un razonamiento que puede que exista, pero lo que importa es lo que protege del poder excesivo del Ejecutivo a personas que no tienen manera de confrontarse con él y eso es lo que hace el parlamento en nombre del pueblo”, concluyó.