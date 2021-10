El diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista (PS) Marcelo Schilling, manifestó que el presidente Sebastián Piñera “no puede irse impune” tras el anuncio de una eventual acusación constitucional contra el mandatario ante el caso de compraventa del proyecto minero Dominga.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario sostuvo que, a su juicio, “es bastante probable que la Cámara de Diputados apruebe la acusación constitucional, porque hay hechos muy graves y aparte de dar espacio para fundar en la letra de la Constitución y la ley, también hay que responder a otras necesidades”.

“No puede ser que Chile hoy día esté estigmatizado en el mundo como el país que tiene un presidente que hace negocios al amparo de los paraísos fiscales, que el mismo país que dirige se comprometió a luchas contra ellos en convenio con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nosotros no entramos a la OCDE para que nos den una medalla”, manifestó.

Bajo ese punto, Schilling recordó: “a mí me tocó gestionar la entrada cuando era embajador en Francia y nuestro compromiso era secundar las políticas que en común íbamos definiendo en la OCDE. Una de las principales era la lucha contra los paraísos fiscales, y resulta que nuestro presidente, o sea, el que nos guía, hace negocios al amparo de los paraísos fiscales”.

Finalmente, el diputado socialista sostuvo que “el honor de la nación está gravemente comprometido”.

“Chile aparece como un país sin palabra, que no cumple aquello que… bueno, ya nos pasó también con (el acuerdo de) Escazú, donde nosotros éramos los capitanes de la construcción de ese acuerdo para la protección mundial del medioambiente y, bueno, resulta que el precursor se sale”, añadió.

“No es la primera vez y yo creo que este tipo de cosas no puede irse impune, porque el ejemplo que se le da al resto del país, de que hay unos que sí pueden hacer las cosas y otros no las pueden hacer, no es tolerable para la convivencia nacional”, concluyó.