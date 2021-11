El diputado Marcelo Díaz sostuvo que para poder conseguir la aprobación de la reforma constitucional que busca un cuarto retiro de los fondos previsionales, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, se le tendrán que hacer “algunas modificaciones” al proyecto.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario independiente expresó que, a su juicio, “evidentemente para poder tener los votos en ambas cámaras vamos a tener que hacer algunas modificaciones”.

La iniciativa fue rechazada en su idea de legislar en el Senado, por lo que ahora será revisada por una comisión mixta -compuesta por diputados y senadores- y donde se emitirá un informe que tendrá que ser votado y aprobado por las dos corporaciones para ser despacho desde el Congreso.

Respecto a las modificaciones que podría tener el proyecto, Díaz señaló que “las que planteamos en su momento en la Cámara podrían ser viables, es decir, que para aquel 5% de mayores ingresos, si es que no ha tenido baja de ingresos personales y, por tanto, esto es más bien un retiro pensando en otros intereses que no tiene que ver con pagar deudas ni problemas, bueno, si efectivamente ha tenido ingresos, le corresponderá pagar un porcentaje de impuesto”.

“Segundo, se había planteado bajar el tope. A lo mejor no sean $4 millones, quizás un poquito menos. Bueno, estamos dispuestos a conversar”, agregó.

Sin embargo, el diputado descartó excluir a las personas pensionadas con rentas vitalicias del proyecto de reforma constitucional.

“Yo no soy partidario de excluir a los jubilados y las jubiladas de rentas vitalicias. Soy partidario de buscar un mecanismo que resuelva los problemas, que esté bien planteado, pero darle una solución a esos jubilados que solo han tenido una vez la posibilidad de hacer un retiro y, más encima, por una interpretación mañosa de la Comisión del Mercado Financiero terminaron pagando de por vida aquello que se les adelantó de sus futuras rentas vitalicias”, sostuvo.

“No soy partidario de excluirlas, yo no me voy a doblegar ante la presión de las aseguradoras, creo que no corresponde y hay fórmulas que se pueden encontrar y tienen que ser parte de los beneficiarios del cuarto retiro, definitivamente”, sentenció.