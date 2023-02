Como “momentos de terror” describió el alcalde de Ninhue, Luis Molina, la situación ocurrida durante la noche de este jueves cuando el jefe de Defensa Nacional de la Región de Ñuble decretó la evacuación de la comuna, debido a la peligrosidad por los incendios forestales en la zona.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el jefe comunal relató que, tras decretarse la medida, esta se hizo efectiva. Sin embargo, también hubo vecinos que se negaron porque no querían dejar solas sus casas.

Fue en esos instantes, y en medio de la emergencia, cuando “en un momento dado el general (Jorge Salinas) me dice que debemos sacar los computadores la información de la municipalidad, algunos cuadros, porque él veía que la situación era gravísima. Así que vivimos momentos de terror, de angustia que no puede describir. Solo decir que ya no pensaba, no sabía, solo les decía a mis vecinas y vecinos que evacuaran en tranquilidad y que se fueran al lugar que tenemos en San Nicolás”.

“Ayer fue algo de urgencia, porque veíamos que el fuego estaba demasiado cerca y (la gente) peligraba. Nosotros siempre, este alcalde y las autoridades van a buscar para defender la vida, porque lo material de una u otra manera vuelve, pero la vida nunca más”, agregó.

Más de 3 mil hectáreas quemadas

Respecto a los daños en la comuna, el alcalde relató que “en este momento hay cerca de 24 casas totalmente quemadas, y damnificados yo creo que vamos a sobrepasar las 230 familias”.

“Hoy día tenemos una falta de agua”, agregó.

Bajo ese punto, el jefe comunal informó que “hay más de 3 mil hectáreas quemadas”, sin embargo, “no hemos evaluado lo que ha pasado anoche”.

Por parte, Molina dio a conocer que, desde el Gobierno, le informaron que “se van a construir ya las primeras casas de emergencia, que son mejores que una mediagua, así que ojalá podamos llevarle una alegría a nuestra gente pronto”.