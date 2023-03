La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió a la demolición de las llamadas “narco-casas” y reconoció “tener dudas” respecto a esta medida impulsada por su par de La Florida, Rodolfo Carter.

“Tengo dudas respecto a cuán efectiva pueda llegar a ser esta fórmula, pero hay que analizarla. Yo no me negaría ni me cerraría ex ante de decir que no funciona”, dijo la jefa comunal en conversación con CNN Chile.

La alcaldesa sostuvo que esta iniciativa “tiene ciertas dificultades que hay que analizar en profundidad”. La primera es que “lo que se está demoliendo no es la casa, sino que una ampliación irregular de una casa que se dice casa-narco”.

“Ahí la pregunta es si ese era un punto de venta o la casa de un narcotraficante, ¿en ese lugar se va a dejar de vender?, ¿el narcotraficante se va a dejar de organizar? Probablemente no, porque la casa sigue perteneciendo a esa persona o se puede seguir usando para ello“, agregó.

Lo segundo “es el costo que esto tiene, ya que todos pueden ver el despliegue no solo municipal, sino que también de personal policial. A mí me encantaría tener en Peñalolén ese despliegue, ojalá un par de veces a la semana (…), pero yo creo que eso no es sostenible en el tiempo“.

“Ahora, quiero hacerme cargo que lo que hace el alcalde lo realiza en virtud de una demanda ciudadana (…) y él quiere dar una señal de que en ese lugar nadie hace lo que quiere y eso puede ser una señal positiva. Por eso, hay que evaluar en el mediano plazo si esto realmente tuvo los efectos esperados para el alcalde“, cerró.