Luego que el presidente Gabriel Boric dijo no ver “ningún drama en revisar nuestro programa de gobierno, eso sin abandonar los principios con los cuales llegamos hasta acá”, la diputada del PC Karol Cariola comentó a CNN Chile: “Creo que es muy importante que se especifique a qué se refieren (…). Por supuesto que viabilizar el programa es nuestro objetivo, porque esta es una declaración de voluntades. Pero también es un compromiso que uno asume cuando presenta una candidatura, el programa de gobierno incluso se presenta ante el Servel, es un documento público que las personas conocen antes de tomar una decisión. No estoy hablando de intransigencias, estoy hablando de que hay ciertas líneas que tienen que ver hacia dónde queremos caminar. No fuimos electos para administrar el país, el gobierno del presidente Gabriel Boric fue electo para generar transformaciones”.