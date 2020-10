Este martes, un grupo de parlamentarios de RN y un DC presentaron un proyecto que busca eliminar la inhabilidad de alcaldes y concejales, de manera que no tengan que renunciar al cargo para postularse al Congreso o a una gobernación.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados de Renovación Nacional Diego Paulsen, Karin Luck, René Manuel García, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb y Frank Sauerbaum, además de Gabriel Silber (DC).

Precisamente, la parlamentaria Luck explicó que esto no busca inmiscuirse en el límite a la reelección ya aplicado a cargos de elección popular, sino que “lo único que estamos pidiendo es que ellos terminen su periodo y de ahí se puedan presentar“.

“No es ‘a la medida’, es pedir que terminen su periodo, no tengan que renunciar en noviembre. Sino muchos van a renunciar ahora en noviembre y van a asumir la pelea entre los mismos concejales. No es ‘traje a la medida’, creo que muchos diputados alegan, pero también tienen miedo a que los alcaldes le compitan“, dijo la parlamentaria RN.

Sin embargo, las críticas surgidas frente a esta iniciativa apuntan a la ventaja que durante algunos meses tendrían los jefes comunales frente a otros candidatos, ya que desde sus cargos podrían adelantar trabajo para las elecciones.

“Nosotros les cambiamos todo el calendario electoral, dado COVID, una cosa excepcional, se les cambió todo el cronograma electoral. No es que tengan mayores beneficios, nadie puede tener miedo a la competencia por algún beneficio. Es un alcalde de una comuna, no va a ser de todas las comunas de un distrito, no hay que tener miedo a la competencia”

Por otro lado, la parlamentaria negó haber secundado esta moción “de acuerdo a números y con la calculadora en la mano”. “Encuentro que es injusto lo que le hicimos a los alcaldes y concejales, porque les cambiamos el cronograma, el sistema electoral. Les dijimos que tenían que estar hasta mayo en vez de diciembre”, agregó.