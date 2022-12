En medio de la crisis de violencia que ha afectado al Instituto Nacional, para el próximo año ingresarán menos estudiantes y se reducirá el tamaño de los cursos. Ante esta situación, la ex presidenta del Centro de Padres y Madres del Instituto Nacional, Jury Valdés, conversó con Noticias Express de CNN Chile y aseguró que “hace muchos años se ha evaluado el hecho de que disminuyan la cantidad de estudiantes dentro de las aulas, pero por un tema que tiene que ver necesariamente con la calidad de la educación y no tiene relevancia o no tiene injerencia el tema de la violencia”. “Una de las medidas, que es disminuir los alumnos por sala de clase, es fundamental. Se ha solicitado por muchos años por parte de diferentes estamentos, por el consejo escolar. Se ve que acá es una medida de muchas que tienen que ejercerse por parte de la sostenedora, y esto es un indicio de que se entendió por donde hay que comenzar los cambios“.