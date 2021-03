La pandemia del coronavirus alcanzó una cifra antes no registrada en nuestro país. Este viernes las autoridades del Ministerio de Salud informaron de 7.626 nuevos casos de contagio, más que en el peor momento de la crisis sanitaria, que fue el 14 de junio de 2020 con 6.938 nuevos infectados.

Esto ha llevado a la discusión pública el aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril próximo, considerando la magnitud de personas movilizándose ese fin de semana, los altos tiempos que tomará el ejercer el derecho a voto y las cifras de ocupación UCI que se ya se prevén.

El diputado Juan Luis Castro (PS) comentó que la única opción es postergar las elecciones porque “desde el punto de vista sanitario, tenemos el triple de enfermos ocupando camas UCI que las que tuvimos cuando postergamos por las mismas razones las elecciones de abril del año pasado”.

“Soy partidario de que esto se postergue. Hay fechas siguientes, por ejemplo en mayo. Perfectamente se puede traspasar un mes, mes y medio, hasta que la situación vaya amainado. Porque va a amainar”, afirmó el también ex presidente del Colegio Médico.

Por otro lado, el parlamentario insistió que estas condiciones más favorables se alcanzarían sólo si se tomasen todas las medidas necesarias, como por ejemplo cerrar las fronteras del país. “El aeropuerto abierto, todavía, con cuarentena total en Santiago, no tiene un sentido claro. Por qué si sabemos que hay cepas, brasileñas, británicas, en fin, y nosotros mantenemos el aeropuerto abierto… Es mantener un contacto al exterior y sólo va a traer incertidumbre”, afirmó.

En esa línea, las palabras del vocero de gobierno para él son “una respuesta para la galería”. El ministro Bellolio señaló que “los países democráticos no pueden prohibir el ingreso de sus compatriotas”.

“El propio gobierno pidió prorrogar el Estado de Catástrofe. ¿Qué significa el Estado de Catástrofe? Que se limita el desplazamiento y el derecho a reunión. Entonces, no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. (…) Se me ocurre que esconde más bien temas económicos, de turismo, de otras naturaleza, y no el sanitario”, aseguró Castro.

Finalmente, en relación al gasto que significará para el Servicio Electoral (Servel) el retomar las elecciones en otro momento, el diputado indicó que no se partiría de cero, sino que quedaría en pausa y se retoma con la cantidad de días que restaban de propaganda electoral en los términos ya establecidos.

