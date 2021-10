El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, manifestó que el retorno a clases presenciales “tiene que ser la regla a contar de marzo de 2022”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la autoridad educacional se refirió al regreso definitivo de los estudiantes luego de las situaciones de modalidad en línea o mixta que se ha implementado tanto en 2020 como en 2021, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus en Chile.

Vargas expresó que, tras participar este jueves en un encuentro en la Pontifica Universidad Católica, “hay algo claro, que es lo que manifestó el rector Sánchez ayer: para 2022 la presencialidad tiene que ser la regla para todo tipo de institución”.

La periodista Fresia Soltof le consultó al subsecretario si esta decisión se implementaría de igual manera si las condiciones sanitarias no están en un mejor escenario.

La autoridad respondió que “de no mediar una catástrofe sanitaria, la presencialidad tiene que ser la regla a contar de marzo de 2022; y antes que eso, lo que nosotros estamos haciendo es instando y empujando a las instituciones para que puedan aumentar los porcentajes de presencialidad que hoy día no se están mostrando y que en algunos casos no son todo lo deseables”.