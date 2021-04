Durante la última semana, indica el informe ICOVID, se ha percibido una leve reducción en la media de nuevos casos diarios de COVID-19, sin embargo, estos valores se mantienen en niveles críticos, al igual que la positividad, que alcanzó 11,3% a nivel nacional. Además, advierten del aumento en los niveles de ocupación UCI a nivel nacional y la saturación hospitalaria en las regiones con más habitantes del país.

En entrevista con CNN Chile, Juan Carlos Said, médico internista y magíster en Salud Pública del Imperial College de Londres, se refirió a la situación actual de la evolución de la pandemia con los nuevos antecedentes entregados.

“Lo primero es hacer un llamado a la cautela, hay algunas señales que podrían hablar de que pasamos un cierto peak y que incluso podría, en algunas situaciones, estar desacelerándose levemente el contagio“, dijo. También vaticinó lo que podría suceder de cara a los comicios postergados para mayo. “Yo creo que es difícil pensar que vamos a salir de la cuarentena antes de las elecciones“, comunicó.

En cuanto a la alta ocupación de los centros de salud, expreso que “con eso hay que ser muy categórico. Hoy nuevamente alcanzamos un récord de pacientes COVID hospitalizados en UCI, un nuevo récord de camas críticas habilitadas, entonces, en ese sentido, el llamado es a no encandilarse por pequeñas mejorías en el número de casos y tener una visión mas a a largo plazo“.

El profesional enfatizó en la importancia de evolucionar en torno a la vacunación, pues a su parecer, “Chile ha tenido un proceso de vacunación exitoso“, pero no se ha logrado consolidar. En ese sentido, explicó que “ahora ese proceso hay que acelerarlo lo más posible. Si nos demoramos más en vacunar, hay riesgo de mas variantes“.

En ese punto hizo foco en que se debería aprovechar la actual cuarentena para inocular a la mayor cantidad de personas posibles aunque, en conformidad con el actual calendario del Minsal, no corresponda. “(Debemos) aprovechar que los que estén más motivados a vacunarse puedan hacerlo rápidamente“.

Aunque desde la autoridad sanitaria desisten de la idea de generar cambios en el actual plan, debido a que se tiene como prioridad asegurar la segunda dosis, Said sugiere que ampliar horarios y fechas de vacunación podría contribuir a que finalmente se consolide la inoculación masiva local.

En cuanto a la segunda inyección, plantea la posibilidad, que se conversó en el comité asesor, de desistir de ella en un plazo no mayor a 3 meses. “Si bien es cierto que hay que asegurar la segunda dosis, también hoy día están llegando vacunas como Oxford, AstraZeneca o Pfizer en las que está demostrado que se puede diferir la segunda dosis en hasta 90 días teniendo una efectividad muy alta“.

Finalmente, Juan Carlos recalcó lo imprescindible que se volverá no generar un nacionalismo de vacunas y defendió la posición sobre que los que tengan acceso a una mayor cantidad sean solidarios y no acaparen todas las dosis en una sola nación, pues “si no está bajo control (la pandemia) en Latinoamérica y no tenemos libre movilidad en la región, sin duda se va a extender la crisis y va a ser mas difícil salir de ella“.