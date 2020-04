Se espera que este miércoles el Gobierno dé a conocer su segundo paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Hay consenso entre los expertos en torno a que el primer paquete ya no es suficiente para la gravedad que ha tomado la situación desde el punto de vista económico.

Durante las jornadas del lunes y el martes, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo conversaciones con diversos partidos del oficialismo y de la oposición para escuchar sus propuestas. En entrevista con Agenda Económica de CNN Chile, el senador e integrante de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó las sugerencias de su sector.

El parlamentario dijo que “esta pandemia, que no sabemos cuándo termina, va generando desafíos económicos”. Por eso, plantearon al ministro “hacer un paquete que tuviera dos grandes ejes”.

El primero de ellos está “pensado en las personas” e implica un nuevo bono, más amplio que el anterior y con mayores recursos.

Otro punto importante es “ver cómo podemos avanzar hacia el mundo de los independientes”. Para eso, plantearon “la posibilidad de que lo que se ha retenido durante este año se devuelva al bolsillo” y Coloma destacó la posibilidad de “que tengan destinados ingresos económicos al menos durante los meses que dure la pandemia”.

Finalmente, el senador resaltó la idea de fortalecer el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) con US$2.500 millones.

“El Fogape debería tener una amplitud mayor, no solamente la pequeña empresa, sino que mediana y yo no tengo problema en que eventualmente pueda ir hacia una empresa más grande. Uno no puede tener el límite en eso por el número de trabajadores que dependen de esa empresa”, explicó.