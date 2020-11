Este jueves, el general director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, puso su cargo a disposición luego que dos adolescentes fueran baleados en cercanías a una residencia del Sename. Tras su salida, asumió el tercer general director desde 2018: Ricardo Yáñez.

Desde la oposición los comentarios apuntaron a lo tardía de la decisión, luego que el rol de Rozas fuera cuestionado tras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde octubre de 2019.

Al respecto, el senador José Miguel Insulza (PS) aseguró que él había pedido la renuncia del ex general director “hace varios meses”, pero que tampoco suma a la discusión criticar lo tardía de esta decisión. “Me parece bueno que se haya logrado y espero que el nuevo general director, que tiene características bastante distintas a Mario Rozas, pueda estar más a tono con la realidad que se vive del punto de vista del orden público“, dijo el parlamentario.

En ese sentido, Insulza destacó un hecho realzado dentro de la misma institución: “el general Yáñez es un general de terreno, de comisaría. O sea que ha estado al mando de fuerzas policiales, sea en la prevención o la lucha contra el delito o la mantención del orden público”.

En relación al panorama de la institución en la actualidad, el senador socialista indicó que “Carabineros atraviesa por una situación difícil“, la que se vendría arrastrando, a su parecer, desde el desfalco en la institución y que se agravó con la operación Huracán.

“Tal vez salirse un poco del círculo de generales e ir a preguntarle a la parte más madura, más fuerte de la tropa, a los que realmente han estado muchos años en esta tarea, cómo están viendo las cosas ayudaría a entender el malestar que se tiene y encausar mejor la institución“, dijo Insulza.

Y si bien la salida era algo solicitado desde hace meses por parlamentarios de oposición, de todas formas cuestionaron que en la renuncia de Rozas no hubiera autocrítica de su parte o del presidente Sebastián Piñera. “El presidente no es dado a la autocrítica”, señaló el senador.

“Me pareció bien la señal que mandó no yendo a la ceremonia de Carabineros en la cual ascendían los nuevos generales, y esa fue la señal que le mandó a Rozas de que ya era hora de irse. Pero lo que me preocupó del presidente es que sigue hablando de la ‘modernización’ de Carabineros. Como si esto fuera un tema de modernidad contra antigüedad. Esto es un tema de reforma muy profunda”, señaló.

Y en ese planteamiento de reformar, no secundó las ideas surgidas desde el Frente Amplio sobre refundar la institución.

“Yo me guío por la opinión pública. La última encuesta de Paz Ciudadana sobre el tema dice que los que están por refundar son poquísimos, los que están por hacer algunos cambios también son muy pocos. Y los que están por reformar profundamente Carabineros son la mayoría. Me ubico entre ellos. No soy partidario de refundaciones“, dijo el senador Insulza.